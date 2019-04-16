الشوكولا تقي من فقدان السمع

أضاف باحثون كوريون فائدة جديدة لقائمة الفوائد العديدة للشوكولا على الصحة، إذ تقي من فقدان السمع في منتصف العمر.

ووجد الباحثون في جامعة "سول" عاصمة كوريا الجنوبية، أن معدل فقدان السمع بين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و64 عاماً يقل كثيراً بين الذين يتناولون الشوكولا بمقدار محدود، مقارنةً مع الذين لا يتناولها نهائياً.

وأفادت الدراسة، التي نُشرت في مجلة التغذية العلمية، بأن لمادة "البوليفينول" في الكاكاو خصائص قوية مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات قد تحمي ضد تلف السمع.

وشملت الدراسة 3575 شخصاً في منتصف العمر، ذكوراً وإناثاً، خضعوا لاختبار قدراتهم السمعية قبل مقابلات معهم عن استهلاكهم للشوكولا.

وبينت النتائج انخفاض معدل فقدان السمع بشكل ملحوظ بين الذين تناولوا شوكولا، وبلغ 26.8%، بالمقارنةً مع الذين لا يتناولونها، والذي بلغ 36%، حسب "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد.