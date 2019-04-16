تمارين للتخلص من آلام الركبتين

يعاني الكثير من الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات الهوائية بشكل متواصل، من آلام في الركبتين مع مرور الوقت ما قد يؤدي إلى إقلاعهم عن ممارسة هذه الرياضة.

ومن هذا المنطلق نصح ديموشور باتشيف، أخصائي العلاج الطبيعي في لندن، في حديث له مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، بممارسة التمارين الثلاثة التالية للتخفيف من أعراض آلام الركبتين:

１- قف بشكل مستقيم، وارفع ساقيك إلى الخلف بالتناوب واحرص على ملامسة كعب قدميك بيديك، كرر التمرين لمدة خمس دقائق حتى تشعر بالارتياح.

２- استلق على أحد جانبيك بوضعية الجنين والجزء السفلي من جسمك بزاوية 90 درجة، ومد ذراعيك إلى الأمام حتى تتلامس راحتا يديك. ارفع ذراعك العليا ومدها إلى الخلف مع تحريك الرأس بنفس الاتجاه. احرص على أن يبقى الجزء السفلي من جسمك ثابتاً، ومارس الحركة لعدة دقائق.

3- اركع على ركبتين ويديك، ومن ثم خذ خطوة بيديك إلى الأمام بشكل يبقي الردفين مرتفعين. ارفع إحدى يديك عن الأرض والتوي بجسمك العلوي قليلاً مع تحريك الرأس بنفس الاتجاه. كرر العملية لعدة دقائق.