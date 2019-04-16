نصائح للإفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في فقدان الوزن

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً جزءاً لا يتجزأ من حياتنا. وعلى الرغم من أن الكثير من الأشخاص أدمنوا عليها، لكن هذا الإدمان قد يكون مفيداً لأولئك الذين يحاولون إنقاص وزنهم.

فيما يلي بعض العادات التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

１- تجنب تتبع الأطعمة الضارة على مواقع التواصل

عادة ما نبحث عن الأطعمة اللذيذة على إنستغرام، لكن هذه العادة قد تعرضنا لزيادة الوزن، فمشاهدة صور الأطعمة الشهية على وسائل التواصل الاجتماعي يشجعنا على تناولها. ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة "برين أند كوغنيشن" الطبية، فإن التعرض المنتظم للأغذية الافتراضية يمكن أن يسرع من عملية شعورنا بالجوع.

２- تتبع النصائح الصحية

تحتوي مواقع التواصل الاجتماعي على الكثير من النصائح فيما يخص الصحة بشكل عام وإنقاص الوزن بشكل خاص، لذا يُنصح بتتبع هذه النصائح والأخذ بها جنباً إلى جنب مع استشارة أخصائي في هذا المجال.

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３- استخدم تطبيقات تساعدك على إنقاص الوزن

تتوفر الكثير من التطبيقات التي تساعد على اتباع خطة محكمة لإنقاص الوزن، لذا استخدم أحد هذه التطبيقات لتراقب بانتظام عملية إنقاص وزنك.

４- تابع صور الأشخاص الذين حققوا إنجازاً في إنقاص أوزانهم

عادة ما ينشر الكثيرون صوراً لهم قبل وبعد خسارتهم الوزن على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فإن متابعتها باستمرار قد يمثل حافزاً لك لمتابعة خطتك في إنقاص الوزن والوصول إلى مبتغاك.

５- أطلب المشورة

توفر الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خدمات استشارية مجانية فيما يخص إنقاص الوزن، لذا لا تتردد في طلب المشورة إن واجهت أي صعوبات في هذا الخصوص.