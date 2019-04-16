البيض إفطار صحي رائع لمريض السكري

قالت نتائج دراسة جديدة إن الإفطار المثالي لمريض السكري يحتوي على مزيد من الدهون والبروتين وقليل من الكربوهيدرات وهو ما ينطبق على صحن البيض. ويتم اختيار الوجبات لحالة السكري بهدف تفادي الارتفاع الكبير والمفاجئ لنسبة السكر بالدم، واحتواء الوجبة على قدر جيدة من المغذيات يحقّق الشبع.

تقييد حصة الكربوهيدرات في وجبة الصباح بما لا يزيد عن 10 بالمائة من السعرات الحرارية مع الحصول على الطاقة من الدهون والبروتين وبحسب الدراسة التي نشرتها "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن" عند تناول حصة كبيرة من الدهون وقليلة من الكربوهيدرات في الصباح لا ترتفع نسبة السكر سريعاً، ما يساعد على السيطرة على مستوى السكر بالدم خلال ساعات النهار اللاحقة.

ووجدت النتائج أن تقييد حصة الكربوهيدرات في وجبة الصباح بما لا يزيد عن 10 بالمائة من السعرات الحرارية مع الحصول على الطاقة من الدهون والبروتين يحمي من الارتفاع الكبيرة في نسبة السكر بالدم.