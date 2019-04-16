اضطرابات الدورة الشهرية.. على ما تدل؟

أفادت مجلة "وومان" النمساوية بأن اضطرابات الحيض، مثل عدم انتظام أو انعدام الحيض أو غزارة الحيض، تنذر بالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض Polycystic Ovary Syndrome.

وتشمل الأعراض الأخرى لهذه المتلازمة نمو الشعر في أنحاء الجسد، وحب الشباب، وآلام في منطقة الحوض.

وأوضحت المجلة المعنية بشؤون المرأة أن متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني ينجم عن ارتفاع نسبة هرمون الأندروجين، هرمون الذكورة، لدى المرأة، مشيرة إلى أن عوامل خطورة الإصابة بها تتمثل في السِمنة وقلة الحركة، إلى جانب العوامل الوراثية، والتاريخ المرضي الأسري.

وشدّدت "وومان" على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء عند ملاحظة الأعراض سالفة الذكر لأن إهمالها يرفع خطر ضعف الخصوبة والعقم.

ويعتمد علاج متلازمة تكيس المبايض على تغيير نمط الحياة، وإنقاص الوزن، والتمارين الرياضية، وقد تساعد حبوب منع الحمل على تنظيم الدورة الشهرية، والتغلب على حب الشباب، ونمو الشعر بالجسم، إضافةً إلى الأدوية مثل مضادات الأندروجين.