البنك الدولي يكرّم أمير الكويت

اسماء السيد - يكرم البنك الدولي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقديرًا لدوره في دعم استقرار الدول، وسعيه الحثيث إلى مساعدة المحتاجين في بقاع الأرض. وهو التكريم الأول من نوعه الذي يقدمه البنك الدولي لقائد دولة.

"الخليج 365" من دبي: في خطوة هي الأولى من نوعها، تكرم مجموعة البنك الدولي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدوره المثالي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي، بحسب ما أعلنت مجموعة البنك الدولي الجمعة في بيان أكدت فيه أن الكويت كانت سخية للغاية في دعم العمل الإنساني والتنموي في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مساهماتها في المؤسسة الدولية للتنمية، ودعم زيادة رأس مال البنك الدولي من أجل إعادة الإعمار والتنمية.

هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه البنك الدولي لقائد دولة، تقديرًا لدوره المشهود عالميًا في دعم استقرار الدول، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فضلًا عن سعيه الحثيث إلى مساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.

أكد البيان أن الكويت تؤدي دورًا حيويًا في دعم استقرار دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات التمويل المباشر التي تقوم بها، وكذلك مساهماتها من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وغيرها من الصناديق العربية.

على المستويين الإقليمي والدولي

كانت كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أعلنت الجمعة تكريم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نظرًا إلى دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، وذلك في خلال مؤتمر عقده البنك الدولي في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن للإعلان عن تكريم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

أضاف بيان البنك الدولي: "إن استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق هو مثال واضح على دورها القوي في جمع زعماء العالم معا لدعم السلام والازدهار في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه في وقت لاحق من أبريل الجاري، سيقوم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بزيارة الكويت لتقديم التكريم إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اعترافًا بدوره في دعم التنمية الإقليمية والعالمية.

أكد البيان أن بين البنك الدولي والكويت شراكة قوية، تعود إلى أوائل السبعينيات، مشيرًا إلى أن استراتيجية البنك الحالية والبرامج الخاصة بالكويت متوافقة لدعم تحقيق رؤية أمير البلاد للكويت الجديدة.

تقدير استثنائي

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في الإطار نفسه، ثمن الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى مجموعة البنك الدولي، الجمعة المجهودات الكبيرة التي تقوم بها دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا لجهة دعم التنمية الدولية، وذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، بحضور ممثل أمير الكويت وزير المالية الكويتي نايف الحجرف.

أوضح ميرزا أن الكويت بدأت مشوارها في التنمية الدولية بانضمامها إلى البنك الدولي في عام 1962 وإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية في عام 1961، فضلًا عن انضمامها إلى المؤسسات الدولية، مشيدًا بدور الكويت وحرصها الدؤوب على مساعدة الدول الأقل دخلًا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وأكد ممثل أمير الكويت وزير المالية نايف الحجرف أن تكريم البنك الدولي يعد تقديرًا استثنائيًا لدور أمير الكويت الريادي في دعم التنمية والسلام والمساعدات الإنسانية عالميا، وثمن عاليًا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها من أجل خدمة الإنسانية ونصرة الإنسان ومساعدة المنكوبين وإغاثة المتضررين.

حدث هام

أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج اليوم الجمعة عن شكره للكويت أميرًا وحكومة لاستمرار دعمها للعديد من الدول والمنظمات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في العالم، وذلك في المؤتمر نفسه.

وقال بلحاج: "من دواعي سروري ان أشارككم اليوم في هذا الحدث الهام لتكريم أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح لدوره الريادي في دعم جهود التنمية الدولية سواء على المستوى الوطني من خلال التمويل الذي تقدمه دولة الكويت بشكل مباشر عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي تستفيد منها اكثر من 100 دولة من دول العالم وكذلك لمساهمات دولة الكويت من خلال المؤسسات الاقليمية والدولية ومنها مؤسسة التنمية الدولية والتي تعتبر إحدى المؤسسات المهمة في مجموعة البنك الدولي والمعنية بتقديم المساعدات والقروض لدعم التنمية في دول العالم"

وأعرب عن سروره بالاعلان عن تقديمه درعًا تقديرية لأمير الكويت خلال زيارة يقوم بها للكويت نهاية أبريل الجاري.