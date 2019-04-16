شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 فى اشتباكات بمعسكر للنازحين بدارفور بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الاثنين أن 14 شخصا قتلوا يوم السبت فى اشتباكات فى معسكر للنازحين فى دارفور بالسودان. وتفجر الصراع فى دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.

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