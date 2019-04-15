قطر تفتتح طريقا رئيسية شيدته شركة تركية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
افتتحت قطر، الإثنين، طريق الخور الرئيسي بطول 33 كم، بتشييد من شركة تكفن التركية.
وشارك في حفل الافتتاح الذي أُقيم لافتتاح الطريق، رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني؛ ونائب وزير العدل التركي صلاح الدين منتش وسفير تركيا بالدوحة فكرت أوزر.
وافتتح طريق الخور قبل موعد افتتاحه المحدد بنحو عام كامل، حيث كان مقررا افتتاحه بالربع الثاني من العام المقبل.
ويخدم الطريق الجديد أكثر من 20 منطقة سكنية والعديد من المرافق الاقتصادية والمنشآت الحيوية في مختلف المناطق.
وقال رئيس الوزراء القطري على تويتر، "إن الافتتاح جاء قبل انطلاق كأس العالم 2022 ليصبح الطريق حلقة وصل بين استاد البيت واستاد لوسيل".
وقامت شركة "تكفن التركية" للمقاولات بتنفيذ مشروع طريق الخور السريع؛ طبقا لعقد وقع في أغسطس/ آب 2016؛ بقيمة 7.6 مليارات ريال (2.09 مليار دولار).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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