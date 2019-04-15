السفير البريطاني: نطالب بتشكيل سريع لحكومة مدنية في السودان

الخرطوم / الخليج 365عرفان صديق في لقائه بنائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالخرطوم، طالب أيضا بـ:

- عدم اللجوء للعنف أو محاولة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم بالقوة

- الإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات

- توضيح مكان تواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وغيره من كبارقادة النظام السابق



طالب السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، الإثنين، بتشكيل "سريع" لحكومة انتقالية مدنية بالبلد الأخير.

كما طالب أيضا بـ"الإصلاح الفوري" لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، وبمعرفة مكان اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة النظام السابق، داعيا إلى عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.

جاء ذلك في لقاء جمع صديق بنائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، بالخرطوم، وفق الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالعاصمة السودانية عبر "فيسبوك".

وقال صديق: "التقيت دقلو ليس للتأييد أو منح الشرعية، بل للتأكيد على الخطوات التي تريد بريطانيا اتخاذها لتحسين الأوضاع بالسودان".

وأوضح أن "الطلب الأساسي كان عدم اللجوء للعنف أو محاولة فض الاعتصام بالقوة".

ولليوم العاشر على التوالي، يواصل المعتصمون الاحتجاج أمام مقر الجيش بالخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

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وتابع السفير البريطاني أن "الطلب التالي يشمل تشكيلا سريعا لحكومة انتقالية مدنية، من خلال عملية شفافة وذات مصدقية وشاملة".

وأردف: "بالاضافة للإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح بدون سلطات اعتقال، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين" خلال الاحتجاجات.

كما طالب بـ"إلغاء (الاجراءات) البيروقراطية والتصاريح المطلوبة لتقديم المساعدات الإنسانية".

كما قدّم صديق طلب توضيح حول مكان تواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وغيره من كبار قادة النظام السابق.

من جانبه، قال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان سابق، إن دقلو أطلع السفير البريطاني على الأوضاع في السودان.

وأضاف البيان، الذي اطلعت عليه الخليج 365، أن دقلو استعرض الظروف التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري، وما اتخذه الأخير من خطوات وتدابير للمحاقظة على سلامة وأمن وأستقرار البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.