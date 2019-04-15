" ي ب ك " الإرهابية تستهدف نقطة للجيش التركي شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365

أطلقت عناصر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية المتمركزة في مدينة "تل رفعت" صاروخا موجهاً على نقطة للجيش التركي في محيط مدينة عفرين شمالي سوريا، ما أدى إلى وقوع أضرارا مادية.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة أن الصاروخ استهدف مجموعة من مقاتلي الجيش التركي في منطقة كيمار، وأصاب آلية حفر تابعة للجيش، دون وقوع خسائر في الأرواح بين جنوده.

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وقام الجيش التركي بالرد على مصدر إطلاق الصاروخ بقصف مدفعي مركز، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصر المنظمة الإرهابية بحسب ما أفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365.ومنذ فبراير/شباط 2016، يسيطر "ي ب ك"، على تل رفعت، ويتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر والمدنيين في مناطق سيطرته، بشتى أنواع الأسلحة.

وباتت تل رفعت، مركزا للمنظمة الإرهابية شمالي سوريا، بعد طردها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون"، بعد احتلال المنظمة للمدينة لأكثر من 6 سنوات .

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