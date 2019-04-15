اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب "الأحد" بالقاهرة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



يعقد وزراء الخارجية العرب، الأحد القادم، اجتماعا طارئا في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أحمد قبها، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن فلسطين طلبت اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتفعيل شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين.

وبيّن "قبها" في حوار خاص لوكالة الخليج 365، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في الاجتماع، بالإضافة لوزير الخارجية رياض المالكي.

وأقرت الدول العربية في قمة 2010، "شبكة الأمان المالي"؛ لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة تأخير إسرائيل المتكرر، دفع أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

Advertisements

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل، مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.