إجراء ثوري جديد يمنح المرأة في السعودية حق الاختيار

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ونشر موقع "أرقام" السعودي الناطق باللغة الإنجليزية، بيانا لشركة "أوبر" السعودية لنقل السيارات الخاصة، حول خدمتها الموجهة للمرأة السعودية.
© REUTERS / Hamad I Mohammed
وقالت "أوبر" إنها تسعى من خلال تلك التقنية، توفير مزيد من الأماكن لمن يستخدم تلك الخدمة، وبالأخص السائقات التابعات لها.
وتعد تلك التقنية الجديدة من قبل "أوبر" هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في الشركة العالمية، خاصة وأنها خضعت للتجربة في العام الماضي، بعدما منح المرأة السعودية حق قيادة السيارات.
وتستهدف "أوبر" من خلال تلك الخدمة أن تدعم المبادرة الجديدة الخاصة بها في السوق السعودي، والتي أطلقت عليها "أوبر مساركِ"، والتي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، من خلال استخدامهن وسائل نقل بأسعار معقولة.
وكانت السعودية، قد سمحت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لأول مرة للمرأة بقيادة السيارات، وهو ما سمح لشركات النقل الخاص في تدريب سائقات جدد.
وأعلنت شركة "أوبر" لخدمات النقل عن إتمامها رسميا صفقة استحواذ مليارية كبرى مع منافستها في الشرق الأوسط، شركة "كريم".
ونشرت "أوبر" بيانا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه إتمام صفقتها للاستحواذ على "كريم" بمقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.
وقالت الشركة في بيان، إنه "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".
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