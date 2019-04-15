نمو مبيعات "هيونداي" و"كيا" من السيارات الكهربائية

أعلنت شركتا هيونداي موتور وشركة كيا موتورز لصناعة السيارات ارتفاع مبيعاتهما من السيارات الكهربائية بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام الجاري،وفقا للعين الإخبارية.

وبلغت مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية "صديقة للبيئة" خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار من العام الجاري 75242 سيارة مقارنة بـ62590 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2018، وفقا لوكالة "يونهاب".

وتشمل السيارات الصديقة للبيئة عدة طرازات منها الكهربائية والهجين التي تعمل بالبنزين، وقد تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 21148 سيارة خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ8152 سيارة خلال نفس الربع من عام 2018.

وتعتزم الحكومة في كوريا الجنوبية زيادة الاستثمار في البنية التحتية لوحدات الشحن للمساعدة في ازدياد شعبية السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير دعم للذين يشترون السيارات الصديقة للبيئة.

Advertisements

وبدأت شركة هيونداي Hyundai الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات العام الماضي حملة الترويج للجيل الجديد من موديل HB20 الكهربائي، الذي سبق أن أعلنت عن نيتها لطرحه رسميا منتصف عام 2019.

كان ذلك بنشر هيونداي Hyundai اللقطات التشويقية الأولى للموديل الهاتش باك في نسخته الجديدة، الذي يمثل الجيل الثاني من هذا الموديل.

كما قامت شركة كيا KIA، العام الماضي، بالكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة Niro EV، حيث ظهرت في معرض السيارات الكهربائية الدولي الخامس في مدينة جيجو الكورية الجنوبية.

وتتميز السيارة KIA Niro EV الكروس أوفر الجديدة بأنها سيارة صديقة للبيئة "صفرية الانبعاثات"، تعمل ببطارية ليثيوم أيون بقوة 64 كيلو وات في الساعة، تكفي لقطع مسافة تصل إلى 450 كيلومترا في الشحنة الواحدة، وهناك بطارية أصغر حجمها 39.2 كيلو وات ساعة، وتكفي لقطع مسافة وقدرها 240 كيلومترا.