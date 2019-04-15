تحذير من التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الكورتيزون

حذرت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرغ من التوقف عن أدوية الكورتيزون بشكل مفاجئ، إذ يتسبب ذلك في ظهور أعراض انسحاب "الستيرويد".

وتتمثل أعراض انسحاب "الستيرويد" في الضعف، والإنهاك، والغثيان، وآلام المفاصل، فضلاً عن تفاقم المرض، الذي يُعالج بأدوية الكورتيزون.

ويرجع السبب في ذلك إلى توازن الهرمونات في الجسم، إذ يُنتج الجسم هرمون الكورتيزون، شأنه في ذلك شأن هرمونات "الستيرويد" الأخرى، في قشرة الغدة الكظرية عند الحاجة.

Advertisements

وبتعاطي أدوية الكورتيزون مدة طويلة، يتراجع إنتاج الجسم من الكورتيزون.

ولكن التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ، يمنع الجسم من زيادة إنتاج الكورتيزون على نحو سريع، إذ يحتاج وقتاً لرفع إنتاج الكورتيزون.

ولتجنب أعراض الانسحاب يجب التوقف عن تناول الكورتيزون تدريجياً تحت إشراف الطبيب المعالج.