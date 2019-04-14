العراق يسعى لإسناد بناء محطة كهرباء في كركوك لشركة إيرانية

بغداد / نازا محمد / الخليج 365

أعلن وزير الكهرباء في العراق لؤي الخطيب، الأحد، أنهم بصدد الاستعانة بشركة إيرانية لإكمال إنجاز محطة كهرباء في محافظة كركوك (شمال).

وتأتي تلك الخطوة وسط ضغوط أمريكية على دول الجوار الإيراني للمشاركة في العقوبات التي تشددها واشنطن على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الكهرباء، فإن الخطيب وجّه "الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية بالتفاوض مع شركة صانير الإيرانية لإنجاز مشروع محطة كهرباء الدبس الغازية الجديدة بطاقة (320) ميجاواط".

يذكر أن شركة "پاور مشين" الروسية انتهت من تجهيز 65% من المحطة قبل انسحابها في 2011، لأسباب غير معروفة.

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وأكد البيان وجود "توجهات لدى الوزارة لتقديم خدمة طاقة كهربائية متكاملة لمحافظة كركوك، أسوة ببقية محافظات البلاد".

ووصل وزير الكهرباء إلى المحافظة في وقت سابق ضمن وفد كبير يضم عددا من المسؤولين الحكوميين.

وتأتي زيارة الوفد بعد قرابة عامين من فرض القوات الحكومية الاتحادية سيطرتها على المحافظة، بعد أن كانت خاضعة لقوات إقليم الشمال "البيشمركة" عقب استفتاء انفصال الإقليم الباطل، ومنذ ذلك الحين تتولى بغداد إدارة الملف الأمني بالمحافظة.

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال، ويقطنها خليط قومي من التركمان والأكراد والعرب.



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