لبنان.. فوز مرشحة "تيار المستقبل" بمقعد برلماني عن طرابلس

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

فازت مرشحة "تيار المستقبل"، ديما جمالي، بالمقعد السني في انتخابات نيابية تكميلية أجريت الأحد بمدينة طرابلس، شمالي لبنان.

وقال الأمين العام لـ"تيار المستقبل"، أحمد الحريري، في كلمة متلفزة، إن النتائج شبه النهائية تظهر أن ديما جمالي حصلت على عشرين ألفا و32 صوتا من أصل 31 ألفا و982 صوتا.

وأضاف الحريري أن "الانتخابات أكدت أن ​طرابلس​ موحدة، وسننطلق نحو العمل ونتفق جميعا كقوى سياسية في المدينة".

ونافس جمالي ثمانية مرشحين مستقلين، أبرزهم النائب السابق، مصباح الأحدب، ويحيى مولود، المدعوم من المجتمع المدني.

وسجل الاقتراع نسبة مشاركة متدنية بلغت 11 بالمئة من الناخبين، بحسب وزارة الداخلية.

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وكان المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة قضائية بلبنان، قرر في 21 فبراير /شباط الماضي، إبطال عضوية جمالي في البرلمان؛ عقب "إثبات العبث" بغرفة انتخابية في دائرتها طرابلس.

وتقدم بالطعن ضد جمالي منافسها على المقعد السني في دائرة طرابلس، طه ناجي.

ويتبع ناجي جمعية المشاريع الإسلامية، القريبة من قوى "8 آذار"، المؤيدة للنظام السوري، على عكس موقف قوى "14 آذار"، بزعامة "تيار المستقبل".

ورفض ناجي الترشح للانتخابات التكميلية في مواجهة جمالي؛ اعتراضا على قرار المجلس الدستوري إعادة الانتخابات.

وأجريت الانتخابات النيابية، في 6 مايو/ أيار الماضي، وفاز تيار المستقبل، بزعامة سعد الحريري، ، بـ21 مقعدا من أصل 128 في البرلمان، وشكل الحريري الحكومة الحالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.