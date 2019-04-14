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الرئيس الجزائرى المؤقت يستقبل وزير خارجيته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائرى، المؤقت اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الاستقبال هو الثانى من نوعه لبن صالح منذ توليه منصب رئيس الدولة، حيث كان استقبل الخميس الماضى نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء)، ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل حول اللقاء.

 

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