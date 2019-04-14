سلسلة قرارات للمجلس العسكري السوداني والكشف عن اتصالات مع 3 دول عربية

قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن المجلس العسكري الانتقالي قرر إعفاء سفيري السودان لدى واشنطن وجنيف، من منصبيهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، في صفحتها على "تويتر".

ولفت كباشي إلى أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري عقدت عدة اتصالات دولية كان أبرزها مع السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا.

جاء ذلك خلال عدة تصريحاتها نشرتها "سونا" شملت قرارا بإحالة الفريق أول عوض بن عوف إلى التقاعد، وإعادة النظر بالنظام العام وتشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني.

كما قال كباشي: "سيتم الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق وكل من تدور حوله شبهات فساد"، وأعلن إطلاق سراح الناشط هشام محمد علي ودقلبا ومحمد حسن البوشي وجميع الضباط المتهمين بالتضامن مع المتظاهرين.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي 11 أبريل، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.