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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للعمالقة على موقعه بأن "الحوثيين قصفوا بقذائف الهاون عيار 120 ومدفعية الهاوزر مواقع للعمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)".
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
في سياق آخر، قال المركز، إن "ثلاثة من الحوثيين قتلوا بانفجار لغم أرضي حاولوا زرعه على طريق فرعي بالقرب من منطقة ظمي جنوب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".
وأشار إلى "سقوط قتلى وجرحى من المارة في وقت سابق، جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها عناصر حوثية على ذات الطريق".
من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن قوات التحالف العربي والجيش اليمني استهدفت بقذائف الهاون مصنعاً للثلج في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وأطلقت 16 قذيفة على قرية محل الشيخ في المنطقة ذاتها، وقذيفتين على حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو شمال شرقي الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن .. قوات العمالقة تعلن مقتل أحد جنودها بقصف لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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