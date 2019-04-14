المجلس العسكري في السودان: إحالة الفريق أول عوض بن عوف ومدير المخابرات إلى التقاعد

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وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة تلفزيونية، أنه تم إطلاق سراح جميع الضباط الذين اتهموا بالمشاركة بالتظاهرات الأخيرة.
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يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي الجديد عبد الفتاح البرهان قد قال في كلمة تلفزيونية، أمس السبت، إنه، ألغي حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأصدر أوامر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قانون الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف برهان، الذي تولي السلطة عقب تنازل سابقه عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، بعد يوم واحد من عزل البشير، إن "المجلس الانتقالي العسكري يلتزم بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن صباح الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
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