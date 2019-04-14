"الانتقالي" بالسودان: لن نفض الاعتصام بالقوة وحزب البشير خارج الحكومة

الخرطوم / الخليج 365

قال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إنه لن يفض اعتصام المواطنين أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، لافتا إلى حزب الرئيس المعزول عمر البشير لن يشارك في الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، بالخرطوم، للمتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم.

وأعلن إبراهيم، أيضا، إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية وإحالته للتقاعد، تعيين أبوبكر مصطفي مديرا للأمن والمخابرات.

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