"الانتقالي" بالسودان: لن نفض الاعتصام بالقوة وحزب البشير خارج الحكومة

قال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إنه لن يفض اعتصام المواطنين أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، لافتا إلى حزب الرئيس المعزول عمر البشير لن يشارك في الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، بالخرطوم، للمتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم.
وأعلن إبراهيم، أيضا، إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية وإحالته للتقاعد، تعيين أبوبكر مصطفي مديرا للأمن والمخابرات.
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