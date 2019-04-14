نزوح المئات وتلف ألف دونم زراعي جراء السيول غرب بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

شّردت سيول متدفقة إلى مناطق غرب بغداد مئات المدنيين، وأتلفت حقولا زراعية مساحتها تقدر بألف دونم.

وقال مزاحم العبيدي، أحد مزراعي منطقة ذراع دجلة (غرب بغداد)، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، إن "مياه السيول المتدفقة من نهر دجلة، أغرقت قرى واقعة على مقربة من مناطق ذراع دجلة والثرثار".

وأوضح بأن ذلك جاء بعد تدفق مياه النهر إلى القرى إثر انهيار مسدات ترابية أقامها الأهالي لمنع تدفق المياه إلى مناطقهم.

وأوضح العبيدي أن "نحو ألف دونم (الدونم = 1000 متر مربع) مزروعة بمحاصيل الحبوب غمرتها المياه"، لافتا إلى أن ذلك كبد الأهالي خسائر مالية كبيرة، إلى جانب خسائر بالمعدات الزراعية.

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بدوره، قال النقيب أحمد خلف من شرطة بغداد، للأناضول، إن "مئات العوائل تركت منازلها في مناطق غرب بغداد بعد أن غمرت المياه منازلهم"، مشيرا إلى نزوحهم تجاه العاصمة.

وتسببت السيول الجارفة القادمة من إيران بإغراق قرى وأراضي زراعية في محافظات عراقية محاذية لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أن سدود البلاد شارفت على الامتلاء جراء الأمطار والسيول، مقللة في الوقت نفسه من مخاطر ذلك.

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