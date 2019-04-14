صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مرور العاصمة المقدسة عن القبض على قائد المركبة الذي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة، وتمت إحالته للجهات المختصة، وذلك حسبما ذكر المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #المرور_السعودي : ضبط سائق مركبة قادها وفي أحد إطاراتها «كلبشة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.