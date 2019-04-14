استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها شرقي #رفح

الخليج - واس استشهد اليوم طفل فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه شرقي رفح جنوب قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد الطفل إسحاق عبد المعطي سويلم إشتيوي من مدينة رفح، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في الثالث من الشهر الجاري، على مقربة من السياج الحدودي شرق المدينة.

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