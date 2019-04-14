قوات_الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم محافظ القدس

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ستة عشر فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية بينهم محافظ القدس خلال عمليات دهم وتفتيش.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، و15 مواطناً فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وأصابت عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق خلال هجومها على مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس، ومحيط مجمع مدارس طارق بن زياد بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، كما تواصل لليوم الـ19 على التوالي إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية.
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