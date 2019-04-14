الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة على هذه المناطق.. غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، غدا الاثنين.

كما توقعت أن تكون سماء غائمة جزئياُ على تلك المناطق قد تتخللها سحب ممطرة، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.