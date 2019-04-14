شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص يمارس الطب البديل بدون ترخيص في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجھات الأمنیة من ضبط شخص يمارس مھنة الطب البديل بدون ترخیص في الدمام.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشخص زاول المھنة بدون ترخیص في أحد المنازل داخل حي سكني بالدمام، مشیرة إلى أنه تم القبض علیه وإحالته للنیابة العامة.