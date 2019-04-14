شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص يمارس الطب البديل بدون ترخيص في الدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكَّنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بالتعاون مع الجھات الأمنیة من ضبط شخص يمارس مھنة الطب البديل بدون ترخیص في الدمام.
وأوضحت وزارة الصحة أن الشخص زاول المھنة بدون ترخیص في أحد المنازل داخل حي سكني بالدمام، مشیرة إلى أنه تم القبض علیه وإحالته للنیابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص يمارس الطب البديل بدون ترخيص في الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.