شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المدة المسموح بها للتسجيل مجدداً بعد حذف المستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يوماً على حذف حسابه القديم.

وكشف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، عن الخطوات التي يتم من خلالها تسجيل حساب جديدة وهي كالتالي: (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات وتقديم الطلب)، من خلال الرابط التالي (هنـا).