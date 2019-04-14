شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المدة المسموح بها للتسجيل مجدداً بعد حذف المستفيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يوماً على حذف حسابه القديم.
وكشف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، عن الخطوات التي يتم من خلالها تسجيل حساب جديدة وهي كالتالي: (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات وتقديم الطلب)، من خلال الرابط التالي (هنـا).
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح المدة المسموح بها للتسجيل مجدداً بعد حذف المستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.