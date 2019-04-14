بدء أعمال ملتقى سينما بيلد في الرياض

جدة - عمرو شويل بدأت اليوم، أعمال ملتقى “سينما بيلد السعودية” الذي ينعقد لمدة يومين 14 – 15 أبريل 2019م لمناقشة أحدث التقنيات في مجال تصميم وبناء دور العرض السينمائي.

ويجمع الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في المملكة المتخصصين والخبراء الإقليميين والدوليين تحت سقف واحد في الوقت الذي تشهد فيه صناعة السينما السعودية تطوراً ملحوظاً.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر بن حسين الزهراني إن عقد الملتقى يكشف عن مجموعة واسعة من حلول البناء الجديدة والمعدات المستخدمة في تطوير مستقبل السينما، التي ستكون بمثابة مُساهِم رئيسي في هذه الصناعة.

وأضاف أن توفر أحدث التقنيات في التصاميم والبناء يعد من أساسيات البنية التحتية للسينما في المملكة.

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وأوضح الرئيس الزهراني أن الهيئة وضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافها، لا سيما مع الجهود التي تبذلها لتشجيع الشركات الوطنية ولجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في هذا المجال. فهي تعمل على تنمية الترفيه في هذا الجانب من خلال توسيع نطاق تغطية السينما حتى تصل إلى كافة أنحاء المملكة عن طريق (تحسين عمليات وإجراءات إطلاق دور العرض، ودعمها في المدن الصغيرة).

ورأى أن السينما السعودية ستكون واحدة من مصادر تنويع الدخل في قطاع الترفيه، حيث ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك زيادة الإنفاق على الترفيه المحلي.

وتابع الرئيس الزهراني قائلاً: أعلم جيداً بأن رحلة السينما لدينا مازالت في بداية الطريق، ولكن بعملنا الدؤوب مع شركاؤنا في برنامج جودة الحياة 2020 المنبثق من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 سنصل إلى الأهداف التي نطمح إلى بلوغها في أن تصبح المملكة إحدى الدول الرائدة في عالم السينما، متوقعاً أن يصل عدد دور العرض إلى 80 داراً تضم نحو 700 شاشة بحلول 2020م، على أن تكون بمستوى عالمي من المنافسة.

وأشار إلى إسهام ذلك في تحسين جودة الحياة وتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني عبر زيادة الوعي الثقافي وتعدد الخيارات الترفيهية المقدمة للمواطن والمقيم.

ووجه الزهراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، على ما تلقاه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من دعم كبير لأعمالها ومشاريعها.