الثورة تنتصر بالسودان.. «الانتقالي» يسترضي المتظاهرين بترشيح «مدني» لقيادة الحكومة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالب المجلس العسكري الانتقالي في السودان مختلف القوى السياسية بترشيح شخصية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء، وتقديم مقترحات حول المرحلة المقبلة، في فترة أقصاها 7 أيام.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس مع ممثلين عن قوى سياسية،وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وشدد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، عمر زين العابدين، ضرورة تقديم القوى السياسية مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال 7 أيام، تشتمل على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء.



كما أعرب عن أمله في توافق مختلف القوى على شخصية مستقلة لشغل المنصب، ودراسة مدة الفترة الانتقالية المحددة بعامين.

وأوضح أن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتنافس "في أجواء شفافة، دون إقصاء لأحد، بهدف الخروج من الوضع الحالي".

Advertisements

ومساء السبت، أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية، حسب التلفزيون الرسمي.



وأصدر المجلس مرسومًا دستوريًا بتعيين كل من عبد الفتاح البرهان رئيسا له، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، نائبا لرئيس المجلس.

كما شمل المرسوم تعيين أعضاء هم: عمر زين العابدين، الطيب بابكر صلاح عبد الخالق، حلال الدين الشيخ، ياسر العطا، مصطفي محمد مصطفي، إبراهيم جابر، وشمس الدين الكباشي.

والأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لــ"الحفاظ على مكتسب الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.



وأعلنت قيادة الجيش، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر، تنديدًا بالغلاء ثم طالبت باسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.