متظاهرو السودان لـ رئيس المجلس العسكري: «برهِن برهِن يا بُرهان.. ولا هتسقط أنت كمان»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لليوم التاسع على التوالي يواصل آلاف السودانيين، اليوم الأحد، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتنفيذ مطالبهم.

وردد المعتصمون هتافات تطالب رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، بالإسراع في تنفيذ مطالب الثورة، وبينها: "برهن برهن يا برهان .. ولا هتسقط أنت كمان".



كما رددوا هتافات تطالب بحل جهاز الأمن ومحاكمة رموز النظام، وحل المليشيات التي أزهقت أرواح المحتجين، طيلة الفترة الماضية.وخضع القادمون إلى ساحة الاعتصام من المدنيين والصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية، لتقتيش دقيق في المداخل، بأجهزة حديثة من جانب المعتصمين، وفق مراسل الأناضول.

وتسود حالة من القلق بين المعتصمين من "الاتفاف" على مطالبهم كما حدث في دول عربية أخرى، وفق محتجين.

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، الأحد، إنها قدمت إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" بشأن المرحلة الانتقالية.

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ومن بين المطالب "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".





وأعلنت قيادة الجيش السوداني الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي، تنديدًا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عامًا.