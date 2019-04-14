اليوجا تخفف من الاكتئاب والقلق لدى مرضى الشلل الرعاش

كشفت دراسة جديدة أن اليوجا تخفف من أعراض القلق والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشلل الرعاش (باركنسون)، كونها تركز على التأمل وتدريبات التنفس،وفقا للعين الإخبارية.

وأجرى الباحثون دراستهم، التي نشرت في دورية (جاما نيورولوجي)، على 138 مريضا بالشلل الرعاش، مقمسين إلى مجموعتين، الأولى شاركت في برنامج لليوجا يركز على التأمل، والثانية تلقت برنامجا للتمارين الرياضية التي تركز على تمارين التمدد وتدريبات المقاومة لتحسين الحركة واستقرار الحالة الصحية.

واستمر البرنامجان لمدة 8 أسابيع، وكان كل المشاركين في الدراسة من المرضى القادرين على الوقوف والمشي دون عصى أو الاستعانة بمشايات.

وخلصت الدراسة إلى أن فاعلية اليوجا في تحسين الخلل في الوظائف الحركية كانت بذات درجة فاعلية التمارين الرياضية، لكن من مارسوا اليوجا قلت لديهم بشكل ملحوظ أعراض القلق والاكتئاب ومدى وعيهم بالصعوبات المترتبة على إصابتهم بالمرض.

وعبر المرضى المشاركون في مجموعة اليوجا عن تحسن قدرتهم على الاضطلاع بالأنشطة اليومية رغم مرضهم.

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قالت كبيرة الباحثين في الدراسة، جوجو كوك من جامعة هونج كونج: "قبل إجراء الدراسة كنا نعلم أن التمرينات العقلية والجسدية مثل اليوجا، وتدريبات الإطالة تحسن الحالة الصحية الجسدية لمرضى باركنسون، لكن الفائدة التي تعود على صحتهم العقلية والنفسية لم تكن معروفة".

وأضافت: "خلصت تلك الدراسة إلى أن اليوجا المعتمدة على التأمل تخفف من المشكلات النفسية، وتحسن من نوعية الحياة، إضافة إلى تخفيف الأعراض الحركية".

لكن من عيوب الدراسة أن الكثير من المشاركين لم يكملوا التجربة لنهايتها، كما أشار الباحثون إلى أن النتائج قد تختلف مع مرضى باركنسون الذين يعانون من صعوبات حركية أشد وطأة، ولم تشملهم الدراسة.

ونبهت كاثرين جاستس، المتخصصة في العلاج الطبيعي في مركز هنبن للرعاية الصحية في منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، إلى أن مرضى باركنسون يتعين عليهم توخي الحذر من مخاطر الوقوع والإصابة، بسبب الأوضاع التي قد يتخذونها أثناء ممارسة اليوجا.