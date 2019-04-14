دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعطل فيسبوك وانستغرام وواتسآب وماسنجر

أبدى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم معاناتهم من مشكلة في التواصل بسهولة عبر حساباتهم بمواقع فيسبوك وانستغرام وواتساب وفيسبوك ماسنجر.

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وأوضحت تقارير صحفية مُتخصصة في مجال التكنولوجيا أن معظم شكاوي المستخدمين عبارة عن تعطل النسخ الخاصة بسطح المكتب لهذه التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك، بالإضافة إلى تعطل نسخ عديدة من هذه التطبيقات عبر الهواتف الذكية.

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ومن جانبهم لم يُصدر مسؤولو شركة شركة فيسبوك، أي توضيح رسمي لما تشهده نسخ تطبيقاتهم كما حدث وأن غردوا على حسابهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أزمة تواجه موقعهم فيسبوك من قبل.المزيد:

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