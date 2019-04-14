اختفاء طيار سوداني وسط ظروف غامضة منذ الانقلاب

يساور القلق أسرة ضابط سوداني قيل إنه شارك في المحاولة الانقلابية على الرئيس السابق للمجلس العسكري الانتقالي، ولا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.
وأبدت أسرة المقدم طيار خالد محمد البدوي قلقلها عليه بعد التغييرات العسكرية الأخيرة في السودان وما تناقلته بعض الوسائط حول مشاركته في محاولة انقلابية ضد رئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف.
وقالت سنية محمد البدوي شقيقة خالد اليوم الأحد، إن الأسرة لا تعرف مصير ابنها بعد ما تناقلته الوسائط منذ الأربعاء الماضي حول مشاركته في محاولة انقلابية، مؤكدة أنهم سمعوا بهذه المحاولة الانقلابية عبر وسائل الإعلام.
وتفقدت الأسرة حسب الشقيقة منزل الضابط في سكن ضباط الحربية قرب القاعدة الجوية في وداي سيدنا، إلا أنها وجدت المنزل مفتوح الأبواب ومحفظته الخاصة مرمية على الأرض، وسيارته الخاصة مفتوحة.
وأشارت إلى أن أسرته المكونه من زوجته وأبنائه الخمسة كانت في إجازة بمنزل والدتها، وأنه كان متواجدا في المنزل وحيدا آنذاك.
المصدر: وسائل إعلام سودانية
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