دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المجلس الانتقالي العسكريتعيين دمبلاب مديرا لجهاز الأمن السوداني وترقيته إلى رتبة فريق أول عيّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الأحد وبصورة رسمية أبو بكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول. ويأتي تعيين دمبلاب بدلا من صلاح عبد الله قوش الذي قدم استقالته فور تعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي. ودمبلاب تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1982 ضابطا في الدفعة 31، وعمل مديرا لمكتب مستشار الأمن القومي وقنصلا بالسفارة السودانية في القاهرة. Advertisements كما شغل مدير إدارة العمليات ومدير إدارة المخابرات الخارجية ومديرا للقطاع السيادي بالاستراتيجية. جدير بالذكر أن عبد الفتاح البرهان خلف الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير استجابة لمطالبات الشارع السوداني، الذي رفض بن عوف الذي كان يشغل منصبي نائبا أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع. © AFP المصدر: وسائل إعلام سوداينة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين دمبلاب مديرا لجهاز الأمن السوداني وترقيته إلى رتبة فريق أول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.