مقتل 4 عناصر من "داعش" بالعراق بينهم قيادى بارز فى ديالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت القوات الأمنية العراقية، 4 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى، بينهم قيادى بارز بمحافظة ديالى شرقى العراق. وأوضحت مصادر أمنية عراقية - فى تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الأحد - أنه ومن خلال عملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب، قُتل الإرهابى المدعو (محمد سلمان داود) وثلاثة من معاونيه.. مشيرة إلى أن الإرهابى كان يشغل منصب ما يسمى بـ"الوالى العسكري" فى منطقة حمرين بمحافظة ديالى. يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق أعلن - فى وقت سابق - انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم (داعش) فى تلال حمرين بالمحافظة.

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