شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تمرين (Cpx نصر 17) بمشاركة 8 دول و13 جهة كويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحرس الوطنى الكويتى اليوم الاحد، انطلاق تمرين (Cpx نصر 17) فى معسكر الشيخ سالم العلى الصباح، بمشاركة ثمان دول، ووزارتى الدفاع والداخلية الكويتيتين، والإدارة العامة للاطفاء و10 جهات حكومية أخرى.

وأشاد وكيل الحرس الوطنى الفريق الركن هاشم الرفاعى - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - بمشاركة الوفود من داخل وخارج الكويت، لافتا الى مشاركة وفود من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفيتنام، والصين، والأردن، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا مما يثرى فعاليات التمرين ويحقق أهدافه من خلال تبادل الخبرات والمعلومات.

وأكد الفريق الرفاعى أن التمرين الذى يستمر لمدة أسبوع، ويتخلله ورش عمل، واجتماعات تنسيقية، يهدف إلى دعم العمل المشترك بين الجهات المشاركة، والتدريب على مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ، مثل الأحداث التى مرت بها الكويت خلال موسم الأمطار، عبر تنسيق الجهود، وتنمية قنوات الاتصال، وتطوير القدرات فى تنفيذ المهام بكفاءة عالية.

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وأضاف أن الحرس الوطنى وقع بروتوكولات تعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمساندة تلك المؤسسات فى عملها خلال حالات الطوارئ، حيث يلتحق منتسبو الحرس الوطنى على مدار الموسم التدريبي، بدورات تنظمها المؤسسات كالتدريب فى مصنع الغاز المسال، وإدارة الموانئ، ومطاحن الدقيق، ومراكز التموين وغيرها.

وأشار إلى أن التمرين يسعى إلى تدريب قادة الحرس الوطنى من جميع الوحدات، على التعامل مع الحالات الطارئة، وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة، وحل المعضلات المختلفة فى الميدان؛ حيث أنه وهو من التمارين الكبرى التى تقام سنويا فى الحرس الوطني، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية.