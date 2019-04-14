شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الحربى للجيش الليبى: طائرات مصراتة تستهدف تفجير منازل المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلام الحربى التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن طائرات من مدينة مصراتة قد استهدفت منازل للمدنيين الآمنيين فى منطقة سوق الخميس فى ضواحى طرابلس.

وقال المكتب الاعلامى لشعبة الاعلام الحربى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن القصف تسبب فى مقتل طفلة تدعى "سمية" ووالدتها بسبب القصف الذى تم بإلقاء البراميل المتفجرة فى المنطقة، مشيرا إلى الأضرار المادية الكبيرة التى لحقت بمنازل المدنيين دون أى مراعاة للإنسانية وضرب القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عرض الحائط.

Advertisements

وأضافت شعبة الاعلام الحربى التابعة للجيش الليبى "تعدكم قواتكم المُسلحة بالثأر لسمية ووالدتها وكل المدنيين الذين سقطو ، وأن الرد على هذا القصف الهمجى الغاشم سيكون قاسى".