شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أطفال وإصابة آخرين فى انفجار شرقى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى ما لا يقل عن 7 أطفال مصرعهم، فيما أصيب آخرون بمحافظة لَجمان شرقى أفغانستان من جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة.

وأوضح متحدث باسم حاكم المحافظة - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد - أن الأطفال كانوا يلعبون خارج منازلهم بمدينة مهتار لام الواقعة وسط لَجمان عندما أصيبوا فى الانفجار.

ولفتت الشبكة الأفغانية إلى إحصائيات صادرة عن حكومة البلاد تظهر أن ما لا يقل عن 120 مدنيًا يتضررون من جراء الألغام والذخيرة غير المنفجرة كل شهر إما أنهم يلقون حتفهم أو يشوهون على الرغم من تطهير ما لا يقل عن ثلاثة آلاف و400 كيلومتر مربع من الأراضي، إلا أنه لا يزال ألف و700 كيلومتر مربع ملوث بتلك المتفجرات غير المنفجرة بأفغانستان.