أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية بولندا قضيتي القدس والجولان المحتل

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وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد 14 أبريل / نيسان الجاري، أن اللقاء شهد تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى المجرى الحالي للعلاقات بين الدول العربية وبولندا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكيفية العمل على الارتقاء بها بما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
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وأشار المتحدث إلى أن الوزير البولندي استعرض من جانبه رؤية بلاده في هذا الصدد، خاصة في إطار عضوية بولندا الحالية في مجلس الأمن، مشيرا إلى المواقف البولندية الإيجابية إزاء القضية الفلسطينية ووضعية الأراضي العربية المحتلة، التي تم التعبير عنها ضمن الموقف الجماعي للاتحاد الأوروبي تجاه قضيتي القدس وهضبة الجولان المحتل.
وأضاف عفيفي أن اللقاء شهد أيضا تناول مستجدات الأوضاع في المناطق العربية، التي تشهد نزاعات مسلحة، وكيفية العمل على تعبئة المزيد من الجهود الدولية لمكافحة التصاعد في ظاهرة الإرهاب، والعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين بولندا والدول العربية في ظل وجود العديد من الفرص والإمكانات المتاحة في هذا الإطار.
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