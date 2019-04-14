المسماري: نتوقع في الأيام القليلة فتح محور ثامن في معركة طرابلس

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز"، أن الجيش الليبي نفذ "ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات طرابلس". © REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI وتابع "نتوقع في الأيام القليلة فتح محور ثامن في معركة طرابلس لقطع خط إمداد رئيسي للميليشيات". وأشار إلى أن الطائرة التي سقطت فوق عين زارة جنوبي طرابلس أصيبت بشظايا بصاروخ. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن "معركة طرابلس تسير على 7 محاور". وأوضح المسماري أن "هنالك علاقة بين الإرهابيين في ليبيا والهجمات التي وقعت في باريس وبرلين وغيرها من المدن الأوروبية".

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