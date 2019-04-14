تجمع المهنيين السودانيين يطالب بالقبض على البشير وتسليم السلطة فورا

كما طالب التجمع "بالقبض على الوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، وكل من أجرم في حق هذا الشعب".

​وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه يطالب "بالرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير، وذلك بالشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية".

​وتابع البيان "باسم شعبنا الأبي، ستشرع تلك الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة، مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة، بتحقيق رؤية تجمع المهنيين السودانيين للانتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام".

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وأكد تجمع المهنيين السودانيين على "تواصل الاعتصام، وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل التالي على وجه السرعة: "القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، وكل من أجرم في حق هذا الشعب".

وأوضح "وذلك بتهم مثل كل أو بعض التهم التالية "تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب على الدولة بالانقلاب العسكري فى 30 يونيو 1989 ضد سلطة شرعية منتخبة، وقتل المعارضين والمواطنين بالاغتيال منذ أول شهيد في 1989 وحتى آخر شهيد في 2019، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".