طائرات حربية تستهدف منزلا لمدنيين في ضواحي طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيانها اليوم الأحد:"تجدد استهداف قاعدة مصراتة للمدنيين الآمنين بمنطقة سوق الخميس، وهذه المرة عن طريق البراميل المتفجرة سقطت على إثرها الطفلة سمية ووالدتها نادية".

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وأشارت إلى أن:"باقي أفراد أسرتهما يعانون من إصابات خطيرة، بالإضافة للأضرار المادية الكبيرة دون أي مراعاة للإنسانية وضرب القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عرض الحائط".

وأكد البيان على أن: "القوات المسلحة تتعهد بالثأر لسمية ووالدتها وكل المدنيين الذين سقطوا، وأن الرد على هذا القصف الهمجي الغاشم سيكون قاسيا".