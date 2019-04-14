بعد الجامعة العربية… "التعاون الخليجي" يرحب بإجراءات "المجلس الانتقالي" في السودان

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وأوضح مجلس التعاون الخليجي أن الشعب السوداني قادر على تجاوز المرحلة، التي تمر بها البلاد وتحقيق مطالبه، بحسب بوابة "العين" الإخبارية.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد 14 أبريل / نيسان، رحبت الجامعة العربية بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقالت في بيان إنها تؤيد الجهود التي يبذلها المجلس، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يحقق رغبات وآمال الشعب السوداني في بناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة والتحول الديمقراطي المكتمل".

وأكدت الجامعة العربية على "ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال السياسي المأمول، ودعت المجتمع الدولي في هذه المرحلة الانتقالية المهمة إلى مساندة كل ما من شأنه دعم مناخ الاستقرار والوفاق في السودان".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.