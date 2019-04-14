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القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني في بيان، اليوم الأحد "قام الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بمراجعة الإجراءات القانونية التي بدأ النائب العام العسكري إعدادها وتتعلق بمذكرات القبض وإجراءات المسائلة لكل من له علاقة بالاعتداء الذي تتعرض لها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء".
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من ناحية ثانية، كانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت إسقاط طائرة تابعة للجيش الوطني في منطقة وادي الربيع، جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال الناطق باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، عبر "تويتر" عصر اليوم الأحد "قواتنا تسقط طائرة تابعة لطيران المتمرد في وادي الربيع".
وأكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو لـ"سبوتنيك أن "الطائرة التي تم إسقاطها "حربية كانت تستهدف قواتنا في وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس".
وأضاف قنونو "المعلومات المبدئية التي لدينا هو أن قائد الطائرة حلق بمظلته قبل تحطم الطائرة، وسقوطهما في أرض تمركزات العدو".
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق: السراج يبحث مع المدعي العسكري إجراءات القبض على المتورطين بالهجوم على طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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