الجيش الليبي يكشف سبب سقوط طائرته في طرابلس

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وقالت الغرفة في مؤتمر صحفي لها، إن عطلا فنيا وراء سقوط إحدى طائراتها فوق منطقة عين زارة جنوبي طرابلس"، بحسب ما نشرته "سكاي نيوز".
© REUTERS / HANI AMARA
وقال الناطق باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، عبر "تويتر" عصر اليوم الأحد "قواتنا تسقط طائرة تابعة لطيران المتمرد في وادي الربيع".
وأكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو لـ"سبوتنيك أن "الطائرة التي تم إسقاطها "حربية كانت تستهدف قواتنا في وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس".
وأضاف قنونو "المعلومات المبدئية التي لدينا هو أن قائد الطائرة حلق بمظلته قبل تحطم الطائرة، وسقوطهما في أرض تمركزات العدو".
وعن نوع الطائرة، قال قنونو "سوف يتم الإعلان عن ذلك عقب التأكد من المعلومات الواردة من الميدان".
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