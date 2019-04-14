السودان.. توافد الآلاف على الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

الخرطوم/ الخليج 365

يواصل آلاف السودانيين، الأحد، لليوم التاسع على التوالي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتنفيذ مطالبهم.

وردد المعتصمون هتافات تطالب رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، بالإسراع في تنفيذ مطالب الثورة، وبينها: "برهن برهن يا برهان .. ولا حتسقط أنت كمان".

كما رددوا هتافات تطالب بحل جهاز الأمن ومحاكمة رموز النظام، وحل المليشيات التي أزهقت أرواح المحتجين، طيلة الفترة الماضية.

وخضع القادمون إلى ساحة الاعتصام من المدنيين والصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية، لتقتيش دقيق في المداخل، بأجهزة حديثة من جانب المعتصمين، وفق مراسل الخليج 365.

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وتسود حالة من القلق بين المعتصمين من "الاتفاف" على مطالبهم كما حدث في دول عربية أخرى، وفق محتجين.

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، الأحد، إنها قدمت إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" بشأن المرحلة الانتقالية.

ومن بين المطالب "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".

وأعلنت قيادة الجيش السوداني الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

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