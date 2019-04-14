ملك الأردن يستقبل وزير خارجية العراق

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، في العاصمة عمان.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن الجانبين أكدا متانة العلاقة بين البلدين، وضرورة تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأشار العاهل الأردني إلى أهيمة البناء على مخرجات قمة ثلاثية جمعت البلدين ومصر؛ "بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون".

وعقدت القمة المشار إليها بالقاهرة، في 24 من مارس/آذار الماضي، وجمعت الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.