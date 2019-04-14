العراق.. مدرسة تركية تتيح لطلابها مشاهدة النجوم

العراق/ الخليج 365

تقدم مدرسة وقف معارف التركي في محافظة أربيل بإقليم شمال العراق، دورات لطلابها عبر استخدام تلسكوب يتم من خلاله مشاهدة الكواكب والنجوم البعيدة والحصول على معلومات حول علوم الفلك.

وقال منسق وقف معارف التركي بالعراق محمد أمين شمشك، في حديث للأناضول، إن عملية التعليم لا تقدم فقط في الأماكن المغلقة، وإنهم يهدفون لتعليم الطلاب عبر المشاهدة والتجربة.

وأضاف أن أول فريق لعلوم الفلك بالعراق، تم تأسيسه في مدرسة معارف الدولية بأربيل.

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وأشار إلى أن الدورات النظرية في المدرسة تتواصل منذ أسابيع، لافتا إلى أن أستاذا في علم الفيزياء الفضائية جاء بتلسكوبه الخاص إلى المدرسة لتقديم دورات عملية لطلابها.

وأكد أن الطلبة يظهرون اهتماما كبيرا بالفريق المذكور، وأن ذلك يمنحهم دافعاً كبيراً لدراسة علوم الفلك.

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