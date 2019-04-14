تقدم مدرسة وقف معارف التركي في محافظة أربيل بإقليم شمال العراق، دورات لطلابها عبر استخدام تلسكوب يتم من خلاله مشاهدة الكواكب والنجوم البعيدة والحصول على معلومات حول علوم الفلك.
وقال منسق وقف معارف التركي بالعراق محمد أمين شمشك، في حديث للأناضول، إن عملية التعليم لا تقدم فقط في الأماكن المغلقة، وإنهم يهدفون لتعليم الطلاب عبر المشاهدة والتجربة.
وأضاف أن أول فريق لعلوم الفلك بالعراق، تم تأسيسه في مدرسة معارف الدولية بأربيل.
وأشار إلى أن الدورات النظرية في المدرسة تتواصل منذ أسابيع، لافتا إلى أن أستاذا في علم الفيزياء الفضائية جاء بتلسكوبه الخاص إلى المدرسة لتقديم دورات عملية لطلابها.
وأكد أن الطلبة يظهرون اهتماما كبيرا بالفريق المذكور، وأن ذلك يمنحهم دافعاً كبيراً لدراسة علوم الفلك.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مدرسة تركية تتيح لطلابها مشاهدة النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.