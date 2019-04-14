"الوفاق" تعلن إسقاط مقاتلة تابعة لحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا، الأحد، إسقاط مقاتلة تابعة لقوات اللواء خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

وقالت عملية "بركان الغضب" في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن قواتنا أسقطت مقاتلة تابعة لحفتر في منطقة وادي الربيع، جنوبي طرابلس.

‏⁧‫ولم تعلن القوة عن مصير قائد المقاتلة حتى الآن، كما لم يصدر تأكيد أو نفي من قبل قوات حفتر بهذا الخصوص حتى الساعة 14:45 ت.غ.

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وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا أن ينطلق اليوم، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.